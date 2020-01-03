Посольство США в Багдаде в пятницу настоятельно рекомендовало американцам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

«Гражданам США следует по возможности покинуть Ирак на авиарейсах, а при отсутствии такой возможности, выехать в другие страны наземным путем», — говорится в заявлении передает «Интерфакс».

СМИ напоминают, что такой призыв прозвучал после гибели командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Эта операция в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

«ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения «Кудс» КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов», — говорится в заявлении американского военного ведомства.

Minval.az