Гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США стала следствием и свидетельством продолжающейся в регионе эскалации, приоритетом Франции является деэскалация и стабильность, власти страны будут контактировать с зарубежными партнерами в связи с ситуацией, заявила в пятницу госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Моншален.

«Это является следствием эскалации, которая продолжается в последние месяцы. Для нас на данный момент приоритетом является стабильность в регионе. Необходимо, чтобы были созданы условия, которые позволят гарантировать стабильность в регионе», — сказала госсекретарь, передает РИА Новости.

Она отметила, что «в ближайшие часы руководители государства (глава МИД, президент страны) осуществят контакты со всеми партнерами, со всеми акторами региона», но также и за пределами региона.

«Есть немало последствий — для мира в этом достаточно нестабильном регионе, для международной коалиции против ИГ, для ядерного распространения», — пояснила госсекретарь важность переговоров между сторонами.

По ее словам, «военная эскалация всегда несёт риск» прямой войны. «Все усилия, которые Франция прикладывает на всех площадках планеты, направлены на создание мира и условий для стабильности. Очевидно, когда происходят такие ситуации (как в Ираке), что эскалация полным ходом, и мы прежде всего хотим деэскалации и стабильности», — подчеркнула де Моншален.

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