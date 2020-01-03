Американский сервис по продаже билетов Fandango назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года на основе опроса зрителей, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Collider.

В результате выяснилось, что первой в списке долгожданных лент 2020 года стала «Чудо женщина 1984» с Галь Гадот в главной роли.

Следом за ней «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон, «Вечные» от студии Marvel и экранизация диснеевского мультфильма «Мулан». У всех вышеперечисленных фильмов режиссеры – женщины.

Замыкают десятку: последний фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать», «Тихое место 2», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», «На высоте», «Душа» от студии Pixar и «Форсаж 9».

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