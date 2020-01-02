Турецкие депутаты одобрили законопроект, который разрешает отправку военных в Ливию. Об этом пишет NTV.
Как отмечается, в голосовании участвовали 509 депутатов, 184 выступили против, 325 — за.
Турецкие депутаты одобрили законопроект, который разрешает отправку военных в Ливию. Об этом пишет NTV.
Как отмечается, в голосовании участвовали 509 депутатов, 184 выступили против, 325 — за.
Дата: 2020/01/02 18:56
Раздел: Важно
Просмотров:
21
Исламская Республика Иран и Азербайджан объединят свои магистральные автомобильные и железные дороги.
Прошедшие десять лет коренным образом изменили страну
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает потерянным 2019 год для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Баку изначально поддерживал проект строительства газопровода «Турецкий поток», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Россия
Россия и Азербайджан совместными усилиями обеспечат дальнейшее развитие стратегического партнерства и конструктивного взаимодействия, отмечает российский президент Владимир
Шестидесятые годы ХХ века в истории принято называть «романтичными», а вот «девяностые» — не иначе как
Европейский союз (ЕС) надеется на скорое достижение окончательного соглашения о партнерстве с Азербайджаном, сказал официальный представитель ЕС
В Армении продолжается сезон политических «страшилок» второй свежести. На сей раз отличился начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян.
В связи с распространенным в социальных сетях видеороликом об утечке нефти на Нефтяных камнях ПО »Азнефть» при