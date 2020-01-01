53 грузовика с гуманитарной помощью Организации Объединенных Наций пересекли турецко-сирийскую границу, сообщает Анадолу.

«Пятьдесят три грузовика с гуманитарной помощью ООН проследовали через КПП «Джилвегезю» на турецко-сирийской границе в Идлиб. Фуры с предметами первой необходимости прибыли в район Рейханлы турецкой провинции Хатай, откуда выехали на северо-запад Сирии», — говорится в сообщении.

Указывается, что гуманитарная помощь будет распределена между нуждающимися в Идлибе и его окрестностях.

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