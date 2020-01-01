Анкара может отказаться от отправки своих войск в Ливию, если маршал Халифа Хафтар прекратит атаковать Триполи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду вице-президент Турции Фуат Октай.

Турецкий парламент 2 января решит, разрешать ли отправку турецких военных в Ливию. Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что подготовка к отправке уже началась.

«Войдут ли наши войска в Ливию, зависит исключительно от ситуации там. Наши вооруженные силы и минобороны готовы. Принятие в парламенте мандата на отправку войск несет в себе политическое послание. Если противоположная сторона заявит об отказе от нападений, тогда зачем нам туда идти?» — сказал Ф.Октай в интервью агентству Anadolu.

Но если Хафтар «будет продолжать в том же духе», то Турция, имея приглашение базирующегося в Триполи ливийского правительства национального согласия, отправит туда своих военных, добавил вице-президент.

«Сегодня или завтра это будет сделано. Если риск есть сегодня — значит, сегодня, если завтра — значит, завтра. Через три, десять дней – значит, через три, десять дней. Мандат будет действовать в течение года, и когда возникнет необходимость, войска будут отправлены в нужном количестве», — добавил турецкий политик.

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