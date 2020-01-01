Не менее 16 заключенных погибли и еще пятеро пострадали во вторник в ходе беспорядков в тюрьме «Сьенегильяс» в Сакатекасе, столице одноименного штата в центральной части Мексики. Об этом, сообщила газета El Universal.

По данным издания, в ходе столкновений между конфликтующими группами осужденных использовалось огнестрельное оружие. Руководство региона подтвердило факт чрезвычайного происшествия в исправительном учреждении и сообщило, что властям удалось взять ситуацию под контроль. Генеральная прокуратура штата приступила к расследованию обстоятельств случившегося.

Minval.az