В китайской провинции Фуцзянь жених отомстил изменявшей ему невесте перед гостями во время свадебной церемонии, пишет Daily Mail.

Жених с невестой как ни в чем не бывало стояли рядом. В тот момент, когда ведущий свадьбы объявил, что сейчас на большом экране покажут традиционное видео — жениха и невесту в детстве, появилось домашнее видео. На нем видно, как невеста занимается сексом с мужем своей беременной сестры. Так жених унизил невесту на глазах ее друзей и родственников.

«Ты думала, я не знал?», — сказал жених. В ответ девушка бросила в него букет. На сцену выбежали гости и оттащили жениха и невесту в разные стороны.

Пара встречалась два года, но полгода назад китаец сделал любимой предложение. Однако, узнав об измене благодаря камере, установленной в доме, мужчина не стал ничего отменять.

Minval.az