Власти Британии предъявили обвинения молодому человеку, повредившему картину испанского и французского художника Пабло Пикассо стоимостью около 20 миллионов фунтов стерлингов, которая выставлялась в британской галерее Tate Modern, сообщает телеканал ITV.

Инцидент произошел в субботу, однако известно о нем стало только несколько дней спустя. Как отмечает телеканал, картина Пикассо 1944 года «Бюст женщины», которую повредил молодой человек, была снята с показа. Сейчас сотрудники галереи оценивают возможный ущерб. Как именно вандал повредил картину, не уточняется. По некоторым данным, он разрезал картину.

«Следователи, расследующие инцидент с причинением ущерба в (галерее) Tate Modern в субботу, предъявили обвинение мужчине. Шакил Мэсси (Shakeel Massey) в возрасте 20 лет с северо-запада Лондона обвинен в причинении ущерба», — заявил официальный представитель лондонской полиции.

Как отмечает полиция, молодой человек останется под стражей до 30 января, когда в лондонском суде пройдет предварительное слушание по его делу.

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