Президент Ирака Бархам Салех, а также и.о. премьер-министра республики Адель Абдель Махди заверили госсекретаря США Майкла Помпео в обеспечении безопасности американского персонала и собственности в этой стране.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

«Госсекретарь США Майкл Помпео провел сегодня отдельные телефонные переговоры с премьер-министром и президентом Ирака, — отмечается в тексте. — Госсекретарь прояснил, что США будут защищать своих граждан, которые находятся в Ираке для поддержания суверенитета и независимости этой страны».

«Премьер-министр и президент заверили госсекретаря, что серьезно относятся к своей ответственности и гарантируют безопасность персонала США и собственности», — информировала Ортэгус.

Minval.az