Турецкая полиция задержала в Анкаре пятерых граждан Сирии, которые готовили теракт во время празднования Нового года, передает во вторник телеканал NTV.
Сообщается, что задержанные связаны с террористической группировкой «Исламское государство».
Турецкая полиция задержала в Анкаре пятерых граждан Сирии, которые готовили теракт во время празднования Нового года, передает во вторник телеканал NTV.
Сообщается, что задержанные связаны с террористической группировкой «Исламское государство».
Дата: 2019/12/31 16:40
Раздел: Мир
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