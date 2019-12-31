Госсекретарь США Майк Помпео провел серию телефонных разговоров с лидерами Израиля, ОАЭ и Саудовской Аравии, в ходе которых объяснил недавние американские удары по шиитской группировке «Хезболлах» в Сирии и Ираке, сообщает госдепартамент.

Как передает РИА Новости, ранее США нанесли удары по пяти объектам движения «Хезболлах» в Ираке и Сирии «в ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболлах» по иракским базам». В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании «Хезболлах».

По данным госдепартамента, в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху госсекретарь «вновь заявил, что США предпримут решительные действия для защиты своих граждан и их интересов от иранских угроз».

В свою очередь наследный принц Абу-Даби (ОАЭ) Мухаммед бен Зайед Аль Нахайян поддержал удары США.

«Госсекретарь Помпео и наследный принц Аль Нахайян выразили свою глубокую озабоченность в связи с нападениями «Катаиб Хезболлы» на коалиционные силы в Ираке. Госсекретарь и наследный принц согласились, что действия США, предпринятые в ответ на защиту интересов коалиции, были оборонительными, соразмерными и оправданными», — говорится в сообщении госдепартамента.

Со своей стороны наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бил Сальман аль Сауд согласился с Помпео, что «иранский режим и его доверенные лица продолжают оставаться дестабилизирующей силой в регионе и что государства имеют право защищать себя перед лицом этих угроз».

«Госсекретарь подчеркнул, что нападения со стороны иранского режима или их представителей любой национальности, наносящие ущерб американцам, нашим союзникам или нашим интересам, будут встречены решительным ответом, как это было продемонстрировано вчера (в воскресенье – ред.)», — отмечается в сообщении.

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