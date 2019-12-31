Майли Сайрус и её теперь уже бывший супруг Лиам Хемсворт преподнесли сюрприз своим поклонникам. Хотя ожидалось, что супруги, отнюдь не мирно расставшиеся после брака, продлившегося всего 7 месяцев, будут разводиться долго и со скандалами, они на удивление быстро и тихо решили все свои проблемы. Об этом сообщило интернет-издание tmz.com.

Как сообщил источник, работающий в суде, Майли и Лиаму удалось достигнуть соглашения по всем пунктам. Теперь документ об их разводе осталось только подписать судье. Единственным предметом для дискуссии сторон стали общие питомцы пары, которых обожают оба. В конечном счете, они всё же договорились, что все животные будут жить с Майли. А это, между прочим, почти что целый зоопарк. В доме супругов жили девять собак, четыре кошки, четыре лошади и одна декоративная свинка!

К счастью, более серьёзных поводов для споров у Майли и Лиама не возникло. Ведь детьми они обзавестись не успели. Что касается раздела имущества, то он прошел еще быстрее и спокойнее. Ведь, как утверждает источник, у супругов был брачный контракт.

Издание «7Дней» напоминает: Майли и Лиам внезапно расстались этим летом, огорчив своих фанатов. Ведь, хотя их брак был недолгим, до свадьбы они были вместе, правда, с перерывом, почти 10 лет! Инициатором расставания стала Сайрус, которая ушла от Хемсворта. А Лиам первый официально подал на развод. После чего Майли выбросила из дома его вещи на помойку. И с тех пор супруги отказывались вступать в прямой контакт друг с другом. Так что, по мнению недоброжелателей, пара решила воспользоваться помощью адвокатов, чтобы достичь соглашения вне зала суда и избежать, таким образом, встречи лицом к лицу.

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