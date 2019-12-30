Приложение для знакомств Bumble заблокировало аккаунт актрисы Шэрон Стоун из-за жалоб пользователей на то, что он фейковый. Однако страница оказалась настоящей — Стоун пожаловалась на ее удаление в своем твиттере, пишет Bloomberg.

Актриса опубликовала скриншот сообщение администрации Bumble: «Ваш аккаунт был заблокирован, потому что мы получили несколько сообщений о том, что ваш профиль фейковый».

«Некоторые пользователи пожаловались, что это не могла быть я! Эй, Bumble, быть мной запрещено?» — написала Стоун.

Администрация приложения пока не прокомментировала блокировку аккаунта Стоун.

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