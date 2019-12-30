Завтра в Великобритании вступает в силу новый закон, согласно которому пары смогут пользоваться практически всеми законными правами и привилегиями в браке, не связывая себя при этом узами Гименея. Эта форма брака называется «гражданское партнерство». По оценкам правительства, в течение следующего года около 84 тысяч жителей вступят в гражданское партнерство, пишет издание Daily Mail.

Пары должны будут только подписать форму перед регистратором и двумя свидетелями, которыми могут стать случайные прохожие с улицы. Это будет больше похоже на заявку на получение ипотеки.

«Это дешевая процедура: без цветов, шампанского, дорогого лимузина, медового месяца. Нет необходимости в кольцах. Никаких смущающих речей от друзей и родственников»,— отмечают инициаторы нового закона.

Гражданское партнерство представляет собой практическую альтернативу сожительству. Законодатели надеются, что пары, готовые подписать контракт и вступить в гражданское партнерство со всеми вытекающими из этого общими правовыми преимуществами, с большей вероятностью будут оставаться вместе, а также выполнять свои родительские обязанности.

С точки зрения закона пара, зарегистрировавшая гражданское партнерство, равнозначна супружеской: ее касаются те же законы о наследовании, налогах, пенсиях, которые в Британии наследует вдова или вдовец умершего супруга. Однако супруги не будут являться мужем и женой, они в данном случае равноправные партнеры, которые «заключили договор о сотрудничестве».

Правительство выразило мнение, что данная инициатива станет глотком свежего воздуха, который позволит тем, кто рассматривает брак как патриархальное и устаревшее устройство, освободиться от его ограничений, при этом имея возможность пользоваться его юридическими преимуществами.

Minval.az