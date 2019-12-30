Тегеран считает удары США в Сирии и Ираке актом терроризма, требует от США уйти из региона, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Военная агрессия США по отношению к Ираку и иракским силам является прямым доказательством терроризма США, Тегеран осуждает ее», — заявил Мусави, чьи слова были опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Он потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Ирака, а также указал, что присутствие иностранных войск в регионе приводит лишь к эскалации напряженности. В этой связи Мусави потребовал от США «прекратить свое оккупационное присутствие», передает РИА Новости.

Ранее в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по пяти объектам движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке и Сирии «в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам». В оборонном ведомстве пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. В Пентагоне отметили, что эти удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить «атаки в будущем» против сил коалиции. США обвиняют Иран в спонсировании «Хезболлах».

Minval.az