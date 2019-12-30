Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров дал интервью местным СМИ по итогам года. «Минвал» представляет ниже мнение главы внешнеполитического ведомства страны:

— Как Вы оцениваете 2019 год с точки зрения переговоров, ведущихся по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта? Какие конкретные вопросы обсуждались сторонами? В течение года стороны выступили с предложениями по осуществлению гуманитарных мер в рамках разрешения конфликта, в этом ключе состоялись взаимные визиты представителей СМИ. Считаете ли Вы данные инициативы полезными, и ожидается ли продолжение подобных визитов в будущем?

— В этом году в рамках переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ29 марта в Вене состоялась встреча Президента Азербайджана и премьер-министра Армении, а также 5 встреч на уровне министров иностранных дел двух стран: 16 января в Париже, 15 апреля в Москве, 20 июня в Вашингтоне, 23 сентября в Нью-Йорке и 4 декабря в Братиславе. Исходя из интенсивности проведения этих встреч, как бы напрашивается вывод, что обе стороны заинтересованы в продвижении переговорного процесса. Однако, учитывая совершенно беспочвенные и противоречивые заявления, сделанные в течение года армянской стороной, а также тот факт, что на встречах не было достигнуто каких-либо конкретных результатов, должны с сожалением отметить, что и 2019 год можно рассматривать как «год упущенных возможностей» для разрешения конфликта.

С одной стороны, руководство Армении, заявляющее о заинтересованности в мирном урегулировании конфликта, с другой – своими несогласующимися друг с другом высказываниями то о так называемой «независимости», то о «миацуме» нанесло удар по переговорному процессу и усилиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Действительно, в результате встреч были выдвинуты инициативы по осуществлению мер в гуманитарной плоскости и подготовке населения двух стран к миру, в этой связи в качестве первого шага даже состоялись взаимные визиты представителей прессы Азербайджана и Армении. Однако дальнейшие попытки Армении политизировать эту инициативу и использовать её в качестве пропагандистского инструмента подняли вопрос о степени готовности этой страны подготовить свой народ к миру. В то время как на самом деле журналисты, привлечённые к этой инициативе, и особенно поддерживающая их сторона, должны чувствовать ответственность и не подрывать процесс. В противном случае, подобные инициативы и попытки навести мосты между двумя народами не будут иметь никакого смысла. Таким образом, на развитие указанных инициатив в будущем нужно смотреть сквозь эту призму, и тогда можно будет говорить о следующих шагах.

Хотел бы повторить то, что я всегда говорил: мы – две соседние страны, и рано или поздно после разрешения конфликта представители обеих общин вновь будут вынуждены жить вместе в Нагорно-Карабахском регионе нашей страны. В этой связи, осуществляемые меры по укреплению доверия и гуманитарные инициативы должны служить именно продвижению урегулирования конфликта, устранению фактора оккупации территорий Азербайджана и обеспечению возвращения внутренне перемещенных лиц в их дома и к утраченному имуществу.

— Учитывая тот факт, что в ходе переговоров по урегулированию конфликта не было выдвинуто новых предложений, можно ли сказать, что они зашли в тупик? Что дало нам ведение переговоров на протяжении этих лет, в чём состоит их эффективность? Могут ли переговоры между Арменией и Азербайджаном вестись без посредников, и как Азербайджанская община Нагорного Карабаха может быть привлечена к этим переговорам?

— Правда, в этом году не удалось достичь конкретного прогресса в переговорном процессе по урегулированию конфликта, но не было бы верным рассматривать это как то, что «переговоры зашли в тупик». Многочисленные встречи и конкретные инициативы, выдвинутые в течение года, демонстрируют определённую необходимость в продолжении переговорного процесса. Мы всегда заявляли, что до тех пор, пока есть возможность для мирного урегулирования конфликта путём переговоров, мы будем её использовать. Конечно, цель состоит в том, чтобы через субстантивные переговоры о сути вопроса продвигать процесс вперёд.

Для этого были разработаны все принципы, элементы, этапы, они были обсуждены и вновь рассмотрены. Во всех документах, подготовленных до настоящего времени, проясняются вопросы поэтапного урегулирования конфликта, освобождения наших оккупированных территорий, возвращения внутренне перемещенных лиц и урегулирования проблемы статуса на последующем этапе. Чтобы ознакомиться с этими элементами, достаточно прочитать заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 9 марта сего года. Что же касается вопросов безопасности и статуса, которые постоянно поднимаются Арменией, хотел бы вновь подчеркнуть, что оба вопроса должны регулироваться в рамках процесса урегулирования согласно соответствующим решениям ОБСЕ, а также резолюциям СБ ООН, которые, как известно, не имеют срока давности. О каком статусе можно говорить без возвращения азербайджанского населения Карабаха? Кроме того, вопрос безопасности, наряду с армянской общиной, достаточно важен и для азербайджанской общины региона и всем известно, что тут необходимо применение международных миротворческих механизмов.

Выспрашиваете, что дали нам переговоры. А что тогда разрешение конфликта, если не ведение переговоров? Даже если конфликт разгорится вновь, переговоры всё равно потом возобновятся, потому что не бывает ни вечной войны, ни вечных переговоров. Мы ведём переговоры ради восстановления нарушенного международного права, восстановления суверенитета Азербайджана в международно признанных границах и демонстрации того, что Азербайджан един в своём слове и деле и привержен переговорам до тех пор, пока не исчерпан потенциал мирного урегулирования. Мы ведём переговоры, дабы освободить территории Азербайджана от оккупации!

Сегодня из-за агрессивной политики Армении между нашими странами отсутствуют дипломатические отношения, и переговоры между сторонами осуществляются при посреднических усилиях трёх ведущих стран мира, постоянных членов СБ ООН, главного международного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности.

— Армения не даёт согласия на обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех», эта страна не хочет освобождать незаконно задержанных Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Как этот шаг, противоречащий идеям взаимного доверия, влияет на процесс разрешения конфликта?

— Действительно, Азербайджан, руководствуясь нормами международного гуманитарного права, выступил с инициативой осуществить обмен пленных и удерживаемых гражданских лиц по принципу «всех на всех». Армянская же сторона в нарушение положений Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, которые устанавливают запрет на захват гражданских заложников и требуют гуманного отношения к гражданским лицам во время вооружённых конфликтов, продолжает грубо нарушать взятые ею на себя международные обязательства. Уже более 5 лет наши соотечественники Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев удерживаются со стороны Армении в заложниках, что к тому же обставлено якобы «постановлением суда» незаконного режима, созданного на наших оккупированных территориях. Эти люди, которые представляются армянской стороной как «преступники», отправились на родные земли, чтобы посетить могилы предков в Кельбаджарском районе Азербайджана, ныне находящемся под военной оккупацией. Если возвращение в родные дома–преступление, то что тогда изгнание этих людей с земель, где они жили, и попрание тем самым их основополагающих прав?!

Знаете, армянская сторона должна наконец осознать, что прогресс в деле разрешения конфликта невозможен без восстановления основополагающих прав сотен тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке, и их возвращения в свои дома. Европейский суд по правам человека в своём решении по делу «Чирагов и другие против Армении», наряду с тем, что установил ответственность Армении как оккупирующей стороны, вновь подтвердил право азербайджанских вынужденных переселенцев на возвращение в свои дома или постоянные места жительства. Хотелось бы отметить, что адвокаты Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева подали жалобу в Европейский суд по правам человека, и Правительство Азербайджана также вовлечено в это дело. Надеемся, что Суд скоро огласит свою позицию, относительно данного вопроса.

— Среди экспертов есть мнение, что постсоветские страны вынуждены делать выбор между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Но можем ли мы сказать то же самое об Азербайджане?

— Азербайджан не мыслит категориями выбора по принципу «или-или». Все наши внешнеполитические решения продиктованы в первую очередь интересами развития нашей страны. И любые попытки извне навязать тот или иной выбор обречены на провал, что демонстрирует вся новейшая история, в том числе опыт последнего десятилетия. Эти реалии уже однозначно осознают и те внешние силы, которые предпринимали такого рода попытки.

Проводя курс на развитие взаимовыгодного равноправного сотрудничества как с соседними государствами, так и с крупными глобальными партнёрами, Азербайджан уже добился весомых результатов. Уверены, что верно выстраивая линию расширения и углубления этого взаимодействия, мы сможем добиться ещё более значимых успехов.

А в целом, мы исходим из позиции, которая, к слову, была вновь оглашена в ходе недавнего заседания Совета Министров ОБСЕ в Братиславе – единство и неделимость общего пространства безопасности, не создающего помех для развития многопланового сотрудничества по разным векторам.

— Одним из вопросов, находившихся в центре внимания в этом году, стала делимитация границ между Азербайджаном и Грузией. Хотели бы узнать ваши соображения по этому поводу. Видится ли возможным устранение существующих между сторонами разногласий по поводу делимитации границы в течение следующего года?

— Делимитация государственной границы между Азербайджаном и Грузией проводится в соответствии с применяемыми в международной практике правилами. Как известно, Государственная Комиссия по делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами действует с 1996 года. Последнее заседание Комиссии состоялось в этом году в Баку. 314 километров 480-километровой границы между двумя странами – согласованы, а переговоры по остающимся несогласованным участкам протяжённостью в 166 км продолжаются. В этом году было проведено две встречи экспертов, следующая же, как ожидается, состоится в Тбилиси в начале следующего года.

Разногласие, о котором вы говорите, заключается в том, что на самом деле существуют несогласованные участки, и для его устранения экспертам следует осуществить такие мероприятия как соответствующие исследования, включая изучение архивных и картографических материалов. Но важно то, что и Азербайджан, и Грузия являются приверженцами скорейшего завершения процесса делимитации. Надеюсь, что вопрос делимитации государственной границы между двумя странами найдёт своё решение, основываясь на международной практике, в правовой плоскости и в соответствии с нашими отношениями стратегического партнёрства.

Minval.az