XX-й век принес миру невероятные страдания и смерть сотен миллионов людей, убитых во имя чудовищных тоталитарных идеологий. Число людей, погибших от нацизма, фашизма и коммунизма, очевидно для людей нашего поколения. Также очевидно и то, кто несет ответственность за эти преступления, и чей пакт начал Вторую мировую войну, самый смертельный конфликт в истории человечества.

К сожалению, чем больше времени проходит после этих трагических событий, тем меньше наши дети и внуки знают о них. Вот почему так важно, чтобы мы продолжали говорить громко, рассказывая правду о Второй мировой войне, о ее виновниках и жертвах, и противодействовать любым попыткам исказить историю.

Память об этом зле особенно важна для Польши – первой жертвы этой войны. Наша страна первой испытала вооруженную агрессию нацистской Германии и Советской России. Польша стала первой страной, вставшей на защиту свободной Европы.

Однако сопротивление силам зла – это не только память о польском героизме, но и нечто гораздо более важное. Это сопротивление является наследием ныне свободной и демократической Европы, боровшейся против двух тоталитарных режимов. Сегодня, когда некоторые хотят растоптать память об этих событиях во имя своих политических целей, Польша должна отстаивать правду. Не ради собственного интереса, а ради того, что такое Европа.

Пакт Молотова-Риббентропа, подписанный 23 августа 1939 года, не был «пактом о ненападении». Это был политический и военный союз, разделивший Европу на две сферы влияния – вдоль линии, образованной тремя польскими реками: Наревом, Вислой и Саном. Месяц спустя граница была перенесен на линию реки Буг в результате «Германо-советского договора о дружбе и границе» от 28 сентября 1939 года. Он стал прологом невыразимых преступлений, совершенных в течение последующих лет с обеих сторон этой границы.

Пакт между Гитлером и Сталиным вступил в силу немедленно: 1 сентября 1939 года нацистская Германия вторглась в Польшу с запада, юга и севера, а 17 сентября 1939 года к ней присоединился СССР, напав на Польшу с востока.

22 сентября 1939 года в Брест-Литовске состоялся большой военный парад – торжество нацистской Германии и Советской России, посвященное поражению, совместно нанесенному ими независимой Польше. Такие парады организуются не подписантами пактов о ненападении – они проводятся союзниками и друзьями.

Именно такими были Гитлер и Сталин, долгое время они были не только союзниками, но и фактически друзьями. Их дружба процветала настолько, что, когда группа из 150 немецких коммунистов до начала Второй мировой войны бежала из Третьего рейха в СССР, то в ноябре 1939 года Сталин передал их Гитлеру в качестве «подарка» – тем самым приговорив их к гарантированной смерти.

СССР и Третий Рейх тесно сотрудничали все время. На конференции в Бресте 27 ноября 1939 года представители служб безопасности обеих стран обсудили методы и принципы сотрудничества в борьбе с польскими организациями, боровшимися за независимость на оккупированных территориях. Другие конференции офицеров НКВД и СС об их сотрудничестве проводились, в частности, в Закопане и Кракове (в марте 1940 г.). Это были переговоры не о ненападении, а о ликвидации (то есть об убийстве) людей, польских граждан, и о совместных союзнических действиях, направленных на полное уничтожение Польши.

Без соучастия Сталина в разделе Польши и без поставок сырья, которые Сталин направлял Гитлеру, немецко-фашистская преступная машина не смогла бы установить контроль над Европой. Последние поезда с поставками покинули СССР и отправились в Германию 21 июня 1941 года – всего за день до того, как нацистская Германия напала на своего союзника. Благодаря Сталину Гитлер мог безнаказанно покорять новые страны, сажать евреев со всего континента в гетто и готовить Холокост – одно из самых страшных преступлений в истории человечества.

Сталин занимался преступной деятельностью на востоке, покоряя одну страну за другой и создавая сеть лагерей, которую русский писатель Александр Солженицын назвал «архипелагом ГУЛАГ». Это были лагеря, в которых рабские, убийственные пытки применялись к миллионам противников коммунистической власти.

Преступления коммунистического режима начались еще до начала Второй мировой войны – голод миллионов россиян в начале 20-х годов; Великий голод, приведший к гибели многих миллионов жителей Украины и Казахстана; Большой террор, в ходе которого были убиты почти 700 тысяч политических противников и простых граждан СССР, в основном русских; и так называемая «Польская операция» НКВД, в которой были расстреляны граждане СССР в основном польского происхождения. Детей, женщин, мужчин отправили на смерть. Только в «Польской операции», по данным НКВД, советские коммунисты планомерно расстреляли более 111 тысяч человек. Быть поляком в СССР в то время означало или смертный приговор или многолетнюю ссылку.

Эта политика была продолжена новыми преступлениями, совершенными после вторжения Советского Союза в Польшу 17 сентября 1939 года – убийством более 22 тысяч польских офицеров и представителей элит в Катыни, Харькове, Твери, Киеве и Минске, преступлениями, совершенными в камерах пыток НКВД и исправительно-трудовых лагерях в самых отдаленных частях советской империи.

Главными жертвами коммунизма стали граждане России. По оценкам историков, только в СССР было убито от 20 до 30 миллионов человек. Смерть и принудительные трудовые лагеря ожидали даже тех, о которых заботится каждая цивилизованная страна, – военнопленных, вернувшись на родину. СССР относился к ним не как к героям войны, а как к предателям. Такой была «благодарность» Советской России за военнопленных – солдат Красной Армии: смерть, принудительные трудовые и концентрационные лагеря.

Коммунистические лидеры, и в первую очередь Иосиф Сталин, несут ответственность за все эти преступления. Спустя восемьдесят лет после начала Второй мировой войны предпринимаются попытки реабилитировать Сталина для достижения политических целей сегодняшнего президента России. Эти попытки должны быть встречены жестким противодействием со стороны каждого человека, имеющего хотя бы базовые знания об истории ХХ-го века.

Президент Путин много раз лгал о Польше, и он всегда делал это намеренно. Обычно это происходит, когда российские власти чувствуют международное давление, вызванное их деятельностью, и это давление оказывается не на исторической, а на современной геополитической сцене. В последние недели Россия потерпела несколько значительных поражений – она ​​не смогла получить полный контроль над Беларусью, ЕС вновь продлил санкции, наложенные на нее за незаконную аннексию Крыма, так называемые переговоры в «нормандском формате» не привели к снятию этих санкций. Одновременно были введены дополнительные ограничения – на этот раз со стороны США, что существенно затрудняет реализацию проекта Nord Stream 2. В то же время российские спортсмены были отстранены на четыре года за использование допинга.

Я считаю слова президента Путина попыткой скрыть эти проблемы. Российский лидер прекрасно понимает, что его обвинения не имеют ничего общего с реальностью, и что в Польше нет никаких памятников Гитлеру или Сталину. Такие памятники стояли здесь только тогда, когда они были установлены агрессорами и преступниками – Третьим Рейхом и Советской Россией.

Русский народ – величайшая жертва Сталина, одного из самых жестоких преступников в мировой истории, заслуживает правды. Я считаю, что русские – это нация свободных людей, и что они отвергают сталинизм, даже тогда, когда правительство президента Путина пытается его реабилитировать.

Не может быть никакого согласия с попытками превращения преступников – в жертв; ответственных за жестокие преступления и агрессоров против независимых стран – в невинных людей. Мы должны вместе сохранить правду – во имя памяти о жертвах и во благо нашего общего будущего.

Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши

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Minval.az