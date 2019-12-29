Как рассказывают друзья и коллеги 58-летнего Джорджа Клуни, последнее время с ним просто невозможно иметь дело. Некогда дружелюбный и веселый актер превратился в свою полную противоположность. Все, кто снимается в настоящее время вместе с ним в фильме «Доброе утро, полночь», не знают, как к нему подойти, чтобы не «нарваться» на вспышку раздражения. Он страдает от перепадов настроения, большую часть времени пребывая в состоянии подавленности, и часто выходит из себя из-за всякой ерунды. Об этом, согласно информации «7Дней», инсайдер рассказал интернет-изданию Radar.online.

В принципе, у того, что происходит с Джорджем, есть разумное объяснение. Возможно, он просто не рассчитал свои силы и переутомился. Ведь в этом проекте Клуни не только играет главную роль — ученого, работающего в Арктике. Он взвалил на себя, к тому же, обязанности и режиссера, и продюсера. А так как бюджет фильма невелик, он не только устает, ему приходится постоянно изворачиваться и конфликтовать со всеми, чтобы не выйти за границы намеченного финансирования.

Однако, как утверждает хорошо знающий Джорджа приятель, причина плачевного состояния кроется далеко не только в работе. Ведь давно ходят слухи, что в семейных отношениях актера тоже не всё в порядке. Как утверждают сплетники, последнее время актер и его жена Амаль часто ссорятся. А началось это после того, как Джорджа заподозрили в интрижке с актрисой Бри Ларсон. К тому же, Клуни заставила понервничать Тала, сестра его жены, которую задержали за вождение в нетрезвом виде. Джордж, как родственник, проявил к ней участие и сделал всё возможное и даже невозможное, чтобы избавить её от тюрьмы. Увы, воздействовать на сингапурских судей ему не удалось, и Тала на три недели угодила за решетку. Что, кроме всего прочего, нанесло удар по репутации самого актера.

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