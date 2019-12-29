Народную артистку России Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает пресс-службу театра.
Ее похоронили рядом с близким коллегой и другом режиссером Марком Захаровым.
Народную артистку России Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает пресс-службу театра.
Ее похоронили рядом с близким коллегой и другом режиссером Марком Захаровым.
Дата: 2019/12/29 21:07
Раздел: Life-style
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