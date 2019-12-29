Глава Медиа–группы «Ени Мусават» Рауф Арифоглу и группа сотрудников газеты «Ени Мусават» встретились в воскресенье с членами Хатаинского районной организации Общественного объединения ветеранов войны.

На встрече, которая прошла по желанию ветеранов, были обсуждены их проблемы. Ветераны захотели, чтобы газета «Ени Мусават» осветила их положение и проблемы.

Председатель Сабит Кязымов дал общую информацию об этой организации. Он отметил, что ветераны Карабахской войны всегда привязаны к своей родине, народу и государству. Он отметил, что ветераны этой организации готовы снова отправиться в бой для освобождения оккупированных земель, если будет приказ Верховного главнокомандующего.

Далее ветераны Карабахской войны рассказали о своих проблемах. Они рассказали, с какими сложностями сталкиваются в общественном транспорте, в частности, в автобусах и метро.

Ветераны отметили, что даже в новых автобусах в Баку сняли поручни, предназначены для лиц с инвалидностью. Они отметили, что испытывают неудобства в автобусах и не находят место, где стоять. Ветераны отметили, что в метро положение тоже плачевное, так как на станциях нет пандусов, и инвалиды-колясочники даже не могут попасть туда. Также они отметили, что расстояние между вагоном и платформой не позволяет им попасть в вагон без посторонней помощи, а внутри вагонов для них нет специального места.

Как отметил ветеран Ахли Хабиев, раньше для ветеранов Карабахской войны предусматривался специальный отпуск, на работе им оказывалась помощь на каждый праздник, а сейчас они не могут получить эту помощь.

Также ветераны рассказали о жилищных проблемах, отметив, что многие ветераны Карабахской войны нуждаются в улучшении жилищных условий.

Также ветераны отметили, что здание, в котором расположена их организация, нуждается в ремонте. Сабит Кязымов поблагодарил Исполнительную власть города Баку за предоставление им территории, однако отметил, что здание нуждается в ремонте, в связи с чем они сталкиваются с определенными трудностями.

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