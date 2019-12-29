Клиенты испанской кондитерской Confitería Conrado (Ла-Баньеса, Леон) в этом году найдут в одном из праздничных пирогов чек на 10 тысяч евро.

Приз спрятан в традиционном лакомстве роскон, которое испанцы едят на праздник Поклонения волхвов, сообщают ИноСми.

Счастливый пирог продается вместе с другими с 29 декабря по 6 января. Кондитерская Confitería Conrado, которая была открыта в 1856 году, впервые поместила в выпечку денежный приз в 2008 году. Тогда это были 500 евро. Этот ход позволил кондитерской заметно увеличить продажи. С тех пор каждый год сумма росла, хотя в прошлом году это тоже был чек на 10 тыс. евро. Его нашла семья из местечка Моралес-дель-Вино (Кастилия-и-Леон), которая заказала пирог через Интернет.

Если в этом году вдруг случится так, что победитель не объявится, деньги уйдут на благотворительность.

Minval.az