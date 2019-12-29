Турция не намерена уходить с 12 наблюдательных постов, созданных для поддержания режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, и готова к ответным мерам в случае атаки на них, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Наблюдательные пункты Турции в сирийском Идлибе без колебаний ответят на любые атаки», — приводит агентство «Анадолу» слова министра, сказанные на встрече с командирами на границе с Сирией.

Агентство напоминает, что совещание проходило из-за ухудшения обстановки в провинции Идлиб.

Кроме этого, министр коснулся темы с возможной отправкой турецких военных в Ливию. Акар отметил, что «турецкая армия готова выполнять приказы по обеспечению прав и интересов Турции как внутри страны, так и за ее пределами».

Идлиб считается последней провинцией Сирии, на территории которой действуют достаточно крупные силы, поддерживающие оппозицию. Кроме того, в Идлибе базируются и экстремистские группировки. Сирийские правительственные силы ведут против них борьбу.

Однако при этом правительственные войска Сирии в ходе операций приблизились к ряду наблюдательных пунктов, созданных Турцией для мониторинга идлибской зоны деэскалации.

Minval.az