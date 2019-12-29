Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.

«Мои внуки вообще ходят в русский детсад. Именно потому, что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше — два языка. Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство», — сказала в субботу Кальюлайд порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Кальюлайд придерживается мнения, что все школы в республике должны быть эстоноязычными, в которых учились бы и русскоговорящие дети. «Как я понимаю, все жители Эстонии хотят, чтобы наши дети росли вместе, независимо от того, какой язык для них родной. И поэтому они отдают своих детей в эстонские детские сады и эстонские школы. И таких людей становится все больше», — считает президент.

По мнению Кальюлайд, если все дети учатся в одной школе, то и у эстонских ребят появляется больше русскоговорящих друзей. «Так мы сможем вместе двигаться вперед», — подчеркнула она.

Minval.az