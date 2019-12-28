Рождество выдалось для 25-летнего Джастина Бибера просто сказочным. Ведь он встретил его в кругу родных и со своей 23-летней супругой Хейли. Семья у Джастина большая, и она вся собралась в Канаде по случаю главного зимнего праздника. Приехала на Рождество в дом Джереми, отца Джастина, и мать певца Пэтти. Были там и две единокровные сестры певца — 11-летняя Жасмин, 10-летний Джексон и годовалая Бей, а также еще одна юная родственница в лице дочки его мачехи — 12-летняя Элли, пишет «7Дней».

Так что Бибер не мог нарадоваться, глядя на то, как его жена легко находила взаимопонимание со всей детворой. Ведь Бибер не может дождаться, когда же Хейли, свадьбу с которой он сыграл в октябре этого года, родит ему ребенка. А пока он наслаждается, глядя, как она осваивает материнские навыки на его братьях и сестрах.

О том, что он уже в наступающем году твердо надеется на появление в своем доме детей, Джастин заявил, поздравляя Хейли с днем её рождения в ноябре этого года. Тогда, завершая своё поздравление, он написал: «В следующем сезоне — непременно ребенок!»

Впрочем, ожидаемое рождение первенца – не единственное событие, которого с нетерпением ждут и сам Джастин, и его фанаты. Дело в том, что незадолго до Рождества певец официально объявил: он запланировал в наступающем году выход нового альбома, первого за последние 5 лет. Более того, как уже сообщил Бибер, в поддержку альбома он собирается в первый раз за три года отправиться в концертный тур.

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