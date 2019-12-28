В текущем году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или 1,2 триллиона долларов США, сообщает Bloomberg.

Согласно ежегодному «индексу миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), их состояние оценивается в 5,9 триллиона долларов.

Лидером в этом году стал Бернар Арно, глава французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton), владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy. Как сообщает Bloomberg, состояние третьего самого богатого человека на планете увеличилось на 36,5 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом.

Богатейшим человеком в мире остается глава Amazon Джефф Безос несмотря на то, что он потерял девять миллиардов в результате бракоразводного процесса. В четверг акции онлайн-ретейлера выросли после того, как компания сообщила о рекордных продажах в праздничный период.

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