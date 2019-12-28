В столице Сомали Могадишо взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, в результате погибли десятки людей, передает Associated Press. По данным правительства, погибших по меньшей мере 30. Член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед написал в твиттере, что жертв более 90.

В правительстве заявили, что официальное число погибших может вырасти. Около 60 человек, включая детей, пострадали — их доставили в больницы.

По данным Мухаммеда, среди погибших 17 полицейских и четверо иностранцев. Еще 73 жертвы — обычные граждане Сомали.

Целью взрыва был центр по сбору налогов. Взрывной волной задело автобус с несколькими студентами, который проезжал мимо.

Ответственность за взрыв пока никто не взял. В Сомали действует связанная с «Аль-Каидой» террористическая группировка, которую вытеснили из столицы страны несколько лет назад.

Minval.az