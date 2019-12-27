Банки по всему миру объявляют о планах сокращения рабочих мест, которое может стать самым масштабным за последние четыре года, урезая расходы на фоне замедления роста мировой экономики и перехода на цифровые технологии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

По данным компаний и профсоюзов, которые приводит агентство, в текущем году более 50 банков анонсировали сокращение в общей сложности 77 тыс. 780 рабочих мест, что является максимальным показателем с 2015 года, когда под сокращение попали 91 тыс. 448 человек. На банки Европы, которые испытывают дополнительную нагрузку в условиях отрицательных процентных ставок, приходится примерно 82% от общего объема сокращений.

С учетом показателя за 2019 год общий объем сокращений в банках за последние шесть лет превысит 425 тыс. рабочих мест. Однако, реальное число может быть еще выше, поскольку многие банки производят увольнения, не разглашая своих планов.

Последним из банков, объявивших о сокращении персонала, стал Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, который намерен уволить около 1,5 тыс. сотрудников, по словам источников Bloomberg, знакомых с планами банка. Глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявлял, что банк сократит примерно 2% штата.

В отличие от Соединенных Штатов, где правительственные программы и растущие процентные ставки позволили банкам быстро восстановиться после финансового кризиса, банки в Европе все еще не могут до конца оправиться. Многим из них приходится увольнять сотрудников и продавать активы, чтобы поддержать прибыльность.

В лидерах по объему планируемых сокращений в Европе оказался Deutsche Bank AG. Крупнейший банк Германии, находящийся в процессе реорганизации бизнеса, намерен избавиться от 18 тыс. сотрудников до конца 2022 года.

Финансовые организации, по всей видимости, продолжат объявлять о сокращении персонала и в следующем году. Как рассказали источники Bloomberg ранее в декабре, швейцарская банковская группа Julius Baer Group Ltd. рассматривает возможность сокращения расходов в связи с ужесточением конкуренции и снижением прибыльности. Испанский банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, по сообщениям СМИ, планирует урезать количество рабочих мест в подразделении клиентских решений, но сокращение может затронуть и другие сегменты его бизнеса.

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