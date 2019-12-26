Художественный руководитель «Современника» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в театре.

Актриса умерла от отёка головного мозга и отёка лёгких. Предварительную версию врачей сообщил Mash.

Minval.az