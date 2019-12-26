В офис бразильской комедийной группы Porta dos Fundos в Рио-де-Жанейро бросили несколько коктейлей Молотова. Комики оказались в центре внимания после того, как сняли сюжет, в котором Иисус Христос изображен гомосексуалистом, сообщает Reuters.

Охраннику удалось потушить огонь, в результате никто не пострадал. Видеозапись инцидента передали полиции. «Мы пойдем дальше, сплотившись и усилившись, вдохновленные и уверенные в том, что страна переживет эту бурю ненависти, и в итоге победят любовь и свобода слова», — написал официальный Twitter группы.

О рождественском фильме про гомосексуального Иисуса, разозлившем христиан, сообщалось 17 декабря. Особенный гнев он вызвал в Бразилии, где католическая община — крупнейшая в мире, а число верующих растет. Петиция против сюжета про Иисуса-гея набрала на момент публикации более 2 миллионов подписей.

В Бразилии легализованы гей-браки, однако президент страны Жаир Болсонару не отличается толерантностью к сексуальным меньшинствам.

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