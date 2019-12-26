Госсекретарь США Майк Помпео может посетить Беларусь в январе 2020 года с официальным визитом, сообщает Foreign Policy.

Глава Госдепартамента будет 3-4 января находиться с официальным визитом в Киеве. Поэтому его визит в белорусскую столицу будет вероятно частью большого турне.

Похожим образом Минск в августе посещал уже бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«Госсекретарь Майк Помпео, как ожидается, последует его примеру и в январе отправится в Минск. Беларусь, которую называют «последней диктатурой Европы», выслала посла США в 2008 году после того, как Вашингтон наложил на нее санкции за нарушения прав человека. Но теперь ожидается, что Соединенные Штаты восстановят дипломатические отношения с Беларусью — отправив посла в Минск впервые за более чем десятилетие, даже несмотря на то, что президент России Владимир Путин пытается подчинить ее», – пишет американское издание.

Подготовкой прилета в Минск можно считать визит его заместителя Дэвида Хэйла 17 сентября 2019 года. Американский дипломат заявил тогда о готовности Вашингтона обсуждать снятие санкций с Минска и углублять сотрудничество

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