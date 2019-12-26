В Ливии сейчас находятся по меньшей мере две тысячи бойцов «ЧВК (частной военной компании) Вагнера», которую СМИ связывают с российским олигархом Евгением Пригожиным.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Тунисе, его слова передает ТАСС.

Он добавил, что в свою очередь Турция готова отправить в Ливию свои военные подразделения, если просьба об этом поступит от Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. По словам турецкого лидера, сейчас в стране также находятся пять тысяч бойцов из Судана.

Ранее глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж заключил с Турцией соглашение о военной помощи, который предполагает поставки техники и вооружения в Ливию, где сейчас идет гражданская война.

Minval.az