На выставке в США показали письмо 50-летней давности, написанное 35-м президентом США Джоном Кеннеди для маленькой девочки, очень сильно переживающей за судьбу Санта-Клауса, который мог погибнуть в ходе испытаний СССР атомной бомбы на архипелаге Новая Земля. Об этом сообщила пресс-служба музея имени экс-президента.

— Тебе не следует беспокоиться о Санта-Клаусе. Я разговаривал с ним вчера, и он в порядке. Он снова отправится в свой тур этим Рождеством, — говорится в письме президента.

До этого тогда ещё восьмилетняя жительница штата Мичиган Мишель Рохон написала президенту, что её очень сильно беспокоит судьба одного «известного жителя» Северного полюса из-за испытаний «царь-бомбы» Советским союзом за полярным кругом.

— Пожалуйста, не позволяйте русским бомбить Северный полюс, потому что они убьют Санта-Клауса, — говорится в письме девочки.

Помимо письма на выставке также были представлены другие рождественские эпизоды жизни бывшего главы государства: архивные рисунки и снимки из его детства и более поздних периодов жизни, а также копии семейных открыток.

Minval.az