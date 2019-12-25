Двадцать лет назад в Кремль пришел отличающийся от предшественников политик, но тогда никто не понял, что началась «эпоха Путина», считает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Первый президент России Борис Ельцин долго выбирал своего преемника, в итоге остановив выбор на Владимире Путине. На заре ХХI века в Кремль пришел новый политик, который не был похож ни на кого из своих предшественников. Вряд ли тогда кто-то мог сказать, что в России началась «эпоха Путина», — сказал Назарбаев в интервью РИА Новости.

Назарбаев признался, что при знакомстве с будущим российским лидером Владимиром Путиным 20 лет назад его поразила энергичность российского политика и его готовность ясно и четко ответить на любой вызов.

«Первое, что меня в нем поразило, когда Владимир Владимирович встал во главе российского правительства, – это высокая эрудированность, энергичность и готовность решать самые сложные вопросы», — сказал экс-президент.

Он отметил, что тогда у него «сложилось ощущение, что этот молодой на то время политик готов ко всему в жизни, что он сможет ясно и четко ответить на любой вызов».

Первый президент Казахстана считает, что «народу Российской Федерации очень повезло с Владимиром Владимировичем, который в начале ХХI века возглавил страну и провел ее через самые трудные испытания». «Под его руководством Россия снова стала великой державой», — подчеркнул он.

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