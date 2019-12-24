Украина в течение 5 лет получит около 15 миллиардов долларов за транзит российского газа.

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель написал в своей колонке для украинских СМИ, сообщает «Униан».

«Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи (переговоры между Украиной и Россией по транзиту газа), это более 3 миллиардов долларов арбитража + ориентировочно 3 миллиарда долларов за транзит в год в течение 5 лет. Итак, в пятилетней перспективе мы получим около 18 миллиардов долларов, из них 3 миллиарда — живыми деньгами — уже до нового года. И это — без кабальных условий по приобретению российского газа», — написал Оржель.

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