Еврокомиссия обязала лидирующий в Европе онлайн-сервис по бронированию отелей Booking.com до середины июня 2020 года изменить подачу информации об отелях и скидках на них, и не использовать манипулятивные методы при выдаче результатов поиска.

«В результате диалога с Европейской Комиссией и национальными ведомствами по защите прав потребителей сервис Booking.com взял на себя обязательство внести изменения в подачу информации о ценах и скидках на отели. После того, как эти новые изменения будут введены, потребители получат доступ к более правдивой информации и возможность делать более правильные сравнения предложений различных отелей», — говорится в сообщении пресс-службы высшего органа власти Евросоюза.

Как уточняется, теперь сервис будет сообщать потребителям, что объявление «последний доступный номер!» относится только к предложениям на платформе Booking.com, а также не будет заявлять, что предложение низкой цены ограничено по времени, если та же самая цена доступна и вне рамок этой акции. При наличии рекламных контрактов с поставщиками жилья сервис должен будет указывать, что высокое место отеля или апартаментов в поисковой выдаче является платной рекламой.

При объявлении скидки пользователи Booking.com должны будут видеть, что она предоставляется относительно обычных цен, а не цен в другие даты или при иных условиях размещения.

Кроме того, сервис должен четко показывать, кто сдает жилье — частный владелец или компания, а также общую стоимость размещения, которую потребителю предстоит заплатить, включая все сборы, пошлины и налоги. Распроданное жилье должно быть представлено в выдаче в точном соответствии с поисковым запросом.

Сервис обязался внести все изменения не позднее 16 июня 2020 года.

Minval.az