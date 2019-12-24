Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.

Первое место занял американский рэпер и продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), чье состояние оценивается в 950 миллионов долларов. Отмечается, что его последний альбом («Compton») вышел еще в 2015 году, однако музыкант является сооснователем и владельцем 20 процентов акций компании-производителя аудиооборудования Beats Electronics, которую в 2014-м купила Apple.

На втором месте — американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт (825 миллионов долларов). Она также возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года. Среди наиболее популярных песен — «Shake It Off», «Blank Space», «Delicate, «Style» и «Bad Blood».

Тройку лидеров замыкает американская певица Бейонсе (685 миллионов долларов).

В рейтинг также попали U2, Diddy, Элтон Джон, Jay-Z, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.

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