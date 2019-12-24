Джеки Чан чуть не умер во время съемки сцены с перестрелкой, сообщает издание The Straits Times.

Актер рассказал, что на съемочной площадке фильма «Авангард» мог легко умереть. Он застрял под камнем в море и не мог выбраться. Чан утверждает, что не поддался панике, однако испугался, и его тело задрожало. На помощь актеру пришли коллеги, они вытащили его из воды.

По его словам, инцидент напугал всю съемочную группу. Режиссер фильма Стэнли Тонга распереживался, но актер ответил, что с ним все хорошо и можно продолжать съемки.

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