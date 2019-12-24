Режиссер Джеймс Кэмерон хочет снова пустить в прокат фильм «Аватар» перед выходом сиквелов картины, передает «Газета.ру» со ссылкой на USA Today.

По мнению Кэмерона, это необходимо, чтобы напомнить зрителям сюжет картины, недавно уступившей место рекордсмена по кассовым сборам фильму «Мстители: Финал». «Пусть «Финал» побудет в этом моменте славы, давайте порадуемся, что люди любят ходить в кино», — сказал режиссер, не сомневающийся в том, что «Аватар» обгонит соперника.

Первый сиквел «Аватара» выйдет в прокат 17 декабря 2021 года.

Всего у режиссера Джеймса Кэмерона запланировано три (или четыре) продолжения «Аватара», вышедшего в 2009 году и носившего титул самого кассового в истории кино.

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