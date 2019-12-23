Китайские ученые протестировали экспериментальный дрон FY-36. Модель с топливной системой на метаноле продержалась в воздухе почти 12 часов, что South China Morning Post называет рекордным показателем. Информацию распространяет «Лента.ру».

Разработкой беспилотника занимались производитель дронов из Тяньцзиня Feye UAV Technology, Даляньский институт химической физики и Академия наук Китая. При весе 15 килограммов аппарат с системой из четырех винтов с топливным элементом на метаноле может разгоняться до 90 километров в час. По подсчетам специалистов, батарея на метаноле может высвобождать в 70 раз больше энергии, чем литий-ионный аккумулятор.

Эксперты заявили, что спирт является более сложным источником энергии, чем обычный аккумулятор. Например, при низких температурах преобразование химической энергии в электричество замедляется. Специалисты заявили, что им удалось добиться 12-часовой автономности полета лишь после полутора десятков неудачных тестовых запусков.

Руководивший разработкой FY-36 Чжан Венью (Zhang Wenyu) заметил, что новый источник топлива изменит сложившуюся ситуацию в сегменте беспилотных полетов. По словам ученых, дрон на спиртовой тяге можно использовать в поисково-спасательных операциях, для аэрофотосъемки, в научных и военных целях.

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