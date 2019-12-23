Фанаты 61-летней Мадонны в шоке. Мало того, что сам бойфренд певицы, Ахламалик Уильямс, моложе её на 36 лет. Как выяснилось на днях, Мадонна старше, чем и папа, и мама её любимого: они оба еще не достигли 60-летнего возраста. Отец Уильямса, Дрю, моложе певицы на два года, а его мать Лори — на целых шесть. Об этом сообщило издание «7Дней» со ссылкой на Daily Mail.

О том, что Ахламалик стал любовником певицы, стало известно совсем недавно. Это произошло после того, как он появился обнаженным по пояс на балконе её гостиничного номера. Но, как выяснилось теперь, 25-летний Уильямс, один из бэк-танцоров её группы, тайно поддерживает интимные отношения с Мадонной уже достаточно давно. Отец Ахламалика сообщил, что певица и его сын начали встречаться около года назад, но старались не привлекать к своему роману внимание посторонних. Теперь же Мадонна и Ахламалик, видимо, решили, что их отношения настолько определились, что уже нет смысла скрывать их дальше. Как рассказали в интервью на днях родители Уильямса, певица якобы вовсю планирует совместное будущее с бойфрендом. «Мадонна заботится о нашем сыне. Она говорит нам, что очень его любит, и планирует с ним совместное будущее. Так что нам нет нужды беспокоиться о нём!» Впрочем, окончательно ещё ничего не решено.

Заметим, что Мадонна вообще питает слабость к гораздо более молодым, чем она, приятелям. Так, только за последние 10 лет она успела покрутить романы по меньше мере с пятью такими бойфрендами, встречаясь последовательно с Джеусом Луцем, с Брахимом Зайбатом, с Тимором Стеффенсом, с Абубакаром Сумамахоро и Кевином Сампайо. Однако ни за одного из них она замуж так и не вышла.

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