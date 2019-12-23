Министры иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции Давид Залкалиани, Эльмар Мамедъяров и Мевлют Чавушоглу подписали сегодня совместное заявление на тбилисской восьмой трехсторонней встрече.

Церемония состоялась во Дворце государственных церемоний в Тбилиси, после чего главы МИД трех стран выступили с совместными заявлениями.

По словам главы МИД Грузии Давида Залкалиан, на 8-й трехсторонней встрече министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции обсуждался трехсторонний формат плана действий на 2020–22 годы.

Залкалиани пояснил, что в ходе встречи особое внимание было уделено обсуждению совместного регионального, транспортного и энергетического проекта.

«В ходе встречи особое внимание было уделено обсуждению совместных региональных транспортно-энергетических проектов. Была зафиксирована важность реализации проекта Транскаспийского трубопровода и роль Грузии, Азербайджана и Турции в транспортировке энергии из Каспийского региона в Европу и в обеспечении энергетической безопасности Европы. Были подчеркнуты уже успешно реализованные энергетические проекты Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзерум.

В то же время министры еще раз подтвердили свою готовность продолжать координацию для полной реализации Южного энергетического коридора. Также была также подчеркнута важность завершения второго этапа проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), который был открыт недавно, 30 ноября в Турции. Следует отметить, что реализация проекта способствует формированию новой реальности в европейской архитектуре энергетической безопасности», — заявил Давид Залкалиани.

Minval.az