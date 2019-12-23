Бэнкси украсил отель в Вифлееме своей новой работой, изображающей сцену рождения Иисуса Христа, сообщает Independent.

Фоном для инсталляции «Шрам Вифлеема» стал кусок разделительного барьера между Израилем и Западным берегом реки Иордан. Над Иисусом в стене — дыра от разорвавшегося снаряда, которая по форме напоминает звезду, а вокруг него надписи «Love» («Любовь») и «Paix» («Мир»).

Владельцы гостиницы Walled Off помогали Бэнкси в создании этой работы, которая показывает жизнь палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

«Это прекрасный способ вспомнить историю Рождества в Вифлееме и показать ее немного по-другому, чтобы заставить людей задуматься», — прокомментировал менеджер гостиницы Виссам Салса. Он добавил, что Бэнкси «пытается стать голосом тех, кто не может говорить».

Minval.az