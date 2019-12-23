На аукционе в Москве продали любимые серьги певицы Людмилы Зыкиной.

Как сообщает ОТР, знаменитые украшения, при стартовой цене в 1 млн рублей, ушли с молотка за 2,3 млн (62790 манатов).

Именно эти серьги с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами можно увидеть на обложках ее пластинок.

На торги выставили и золотое колье с бриллиантами — подарок третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. За него заплатили 1,2 млн рублей (32760 манатов). Всего на аукционе представили 63 предмета.

Наследники Людмилы Зыкиной уже решили все юридические вопросы, связанные с украшениями. Вторую часть коллекции народной артистки СССР выставят на торги в следующем году.

Minval.az