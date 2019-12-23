Недавно, во время своего недавнего интервью радиостанции NPR, Шарлиз Терон, которая любит экспериментировать со своей внешностью ради ролей, решила в первый раз поведать подробности страшной истории времен своей ранней юности. Дело в том, что, когда Шарлиз было всего 15 лет, ее мать, пытаясь защитить себя и свою дочку, застрелила её отца — Чарльза Терона.

«В тот день мой отец пришел домой, как обычно, пьяным. Но в его руке, к тому же, был пистолет, и он кричал, что убьет нас обеих. Мы с мамой спрятались в спальне и, чтобы он не вышиб дверь, подпирали её своими спинами. Но он начал стрелять в нас прямо через дверь. Успел выстрелить три раза — и не попал ни в одну из нас только чудом. Тогда моя мать схватила ружье и тоже начала палить через дверь. И одна из пуль убила отца…», — передает слова 44-летней Шарлиз издание «7Дней».

Как сообщила Терон, её мама Герда не была осуждена за убийство, поскольку её действия были признаны обоснованной самообороной. «Я нисколько не стыжусь рассказывать обо всем этом. Я поведала эту историю ради других – тех, кто страдает от домашнего насилия и жизни с алкоголиками и наркоманами. Ведь я видела, что алкоголь сделал с моим отцом, как разрушил его личность. Теперь мне нечего вспомнить о нём, кроме того, что он был алкоголиком и каждый наш день совместной жизни приносил страдания. Я хотела бы, чтобы те, кому сейчас плохо, не стыдились просить помощи и не чувствовали себя одинокими и покинутыми всеми», — заявила Терон, которая, как видно, до сих пор не вполне оправилась от детской травмы, да так и не смогла построить свою семью.

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