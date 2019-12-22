США надеются, что Израиль и Палестина начнут серьезный разговор для окончательного урегулирования конфликта. Об этом, как передает ТАСС, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в интервью радиостанции CSN. Стенограмму распространила в воскресенье пресс-служба американского внешнеполитического ведомства,

«Мы надеемся, что будет именно так (израильтяне и палестинцы сядут за стол переговоров). Сторонам необходимо иметь лидеров, которые готовы решать сложные вопросы, — сказал Помпео. — Они должны быть готовы взаимодействовать в рамках серии разговоров». «Тяжелая правда в том, что конфликт не имеет юридического решения. Аргументы о том, кто прав или виноват согласно международному праву, не принесут мира, — считает госсекретарь. — Это сложная политическая проблема, которая может быть решена только между израильтянами и палестинцами».

США, заверил он, готовы содействовать в организации переговоров. «Мы делаем то, что можем. Призываем стороны совместно работать, — сказал Помпео. — Результаты должны [обеспечить] безопасность для Израиля. То же самое необходимо сказать о палестинцах, итоги должны принести им выгоду».

«Мы надеемся, что стороны начнут серьезный разговор. Жду с нетерпением, когда мы достигнем окончательного урегулирования, которого ищет мир», — заявил госсекретарь.

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