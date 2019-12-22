Представитель Букингемского дворца наконец-то удовлетворил любопытство фанатов, сообщив, где Меган Маркл и принц Гарри «прячутся» уже почти месяц. «Принц и герцогиня проводят время в тесном семейном кругу в Канаде. Однако по соображениям безопасности, их точный адрес разглашаться не будет», — говорится в заявлении, которое приводит издание «7Дней».

Таким образом, подтвердилось подозрение, возникшее ранее у наиболее внимательных фанатов герцогини Сассекской. Дело в том, что принц и герцогиня, которые покинули Лондон ещё в середине ноября, как будто «растворились в воздухе». Их не могли выследить даже самые дотошные папарацци. Однако в конце прошлого месяца Меган и Гарри разместили на своей страничке в социальной Сети следующее сообщение: «Наши поздравления с Днем Благодарения и наилучшие пожелания от нашей семьи — вашим семьям!». И сопроводили этот текст эмоджи в виде красного кленового листа. Что фанаты расценили, как намек на то, что герцог и герцогиня — в Канаде. Что теперь и подтвердилось.

Как стало теперь известно, о том, где находятся супруги знали только их самые близкие друзья и мама Меган —Дория. Оказывается, за это время она несколько раз тайно навещала их в Торонто. Не пришлось принцу и герцогине скучать и без друзей. Некоторые из них, включая одну из лучших подруг Маркл Джессику Малруни — тоже успели погостить у них за прошедшие недели.

Заметим, что первоначально ожидалось, что Меган и Гарри проведут свой 6-недельный отпуск, которые позволила им взять королева, в Калифорнии — в доме мамы герцогини. Однако, по всей видимости, они изменили свой план, решив, что в Канаде их будет выследить гораздо сложнее. Тем более что Меган там ориентируется не хуже, чем в родном для неё Лос-Анджелесе. Проснимавшись в прославившем её сериале «Форс-мажоры» целых 8 лет, Меган, по ее утверждению, начала считать Канаду своим вторым домом.

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