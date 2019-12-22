Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп при обсуждении международных вопросов старается избегать двусмысленностей и прямо готовит то, что думает, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что он уже неплохо знаком с американским лидером.

«Мне нравится, как Трамп обсуждает международные вопросы, вопросы двусторонних отношений», — сказал министр.

По его мнению, избегание каких-либо двусмысленностей и способность говорить прямо то, что думаешь — не всегда встречается среди политиков высшей категории. Лавров выразил мнение, что это «весьма продуктивный подход».

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