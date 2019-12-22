ВМС Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Хилифы Хафтара задержали гражданское судно, экипаж которого состоит из граждан Турции, сообщает «Интерфакс».

Катер ливийских ВМС задержал судно в территориальных водах Ливии и препроводил его в порт Рас аль-Хиляль для проверки.

Сообщений о том, какой груз перевозило судно, не поступало.

Наблюдатели отмечают, что задержание судна последовало вслед за заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности оказать военную поддержку признанному ООН правительству национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа.

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