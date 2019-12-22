Только недавно профессионально занявшийся фотографией бывший инженер-гидротехник Ву Гоюн два года снимал гигантские кладбища велосипедов, появившиеся на окраинах китайских мегаполисов после краха байк-шеринговых компаний. Его снимки, на которых экологическая и социальная катастрофы оказались запечатлены средствами не столько репортажными, сколько художественными, благодаря интернету увидели сотни миллионов людей — и китайский пенсионер стал настоящей звездой мировой фотографии.

Феномен байк-шеринга захватил Китай в 2015-м — вплоть до того, что спустя два года государственные медиа провозгласили его одним из четырех великих новых местных изобретений (не обращая внимания на то, что идея была воплощена в других странах даже раньше). Спустя два года популярность арендных велосипедов — и бум предоставляющих их компаний-стартапов — в отсутствие четкого госрегулирования достигла таких масштабов, что на улицах китайских городов стали появляться стихийные свалки брошенных байков. Городские власти постепенно начали вывозить их на пустыри на окраинах, превратившиеся в так называемые кладбища велосипедов.

На пике явления в Китае ходило в обращении 27 миллионов арендных велосипедов. После того как власти обратили внимание на проблему свалок железных коней и ужесточили контроль за индустрией, почти все семьдесят компаний, занимавшихся бизнесом в этой сфере, объявили о банкротстве. Считается, что сотни миллионов юаней, оставленных китайцами в качестве депозитов, уже никогда не будут возвращены.

Фотограф Ву Гоюн узнал о проблеме велосипедных кладбищ благодаря сюжету в теленовостях — и начал колесить по стране, чтобы запечатлеть их с помощью фото- и аэросъемки, видео и технологии виртуальной реальности. О шанхайском велокладбище он говорит: «Это самое большое из того, что я видел и заснял — здесь покоятся больше ста тысяч велосипедов. Похоже на поле разноцветных цветов».

Серию фотографий и видео, сделанных Ву Гоюном, в июле 2018-го опубликовал сайт sohu.com. Снимки произвели сенсацию — их посмотрели сотни миллионов человек в Китае и за рубежом. О них написали Vice и Liberation, а у 56-летнего фотографа стали открываться выставки по всему миру.

Трагический парадокс феномена велосипедных кладбищ в том, что мотивированная заботой об окружающей среде и пропагандой здорового образа жизни идея на практике в китайских реалиях сама обернулась экологической катастрофой.

«Я побывал в Пекине, Шанхае, Хэфэе, да что там, более-менее во всех крупных китайских городах», — рассказывает о работе над своей серией Ву Гоюн. В общей сложности он снял более полусотни гигантских велосипедных кладбищ по всему Китаю.

«Аренда велосипедов — безусловно, полезная инициатива, но эти кладбища обнажают глубокую моральную проблему современного Китая, делая ее частью нашего ландшафта. Мы выбрасываем велосипеды! Мне не кажется это правильным», — приводит слова Ву Гоюна «Лента.ру» со ссылкой на The South China Morning Post.

Работа Ву Гоюна с темой велосипедных кладбищ не исчерпывается социальной и репортажной важностью — фотографу удалось добиться завораживающей красоты снимков. Коллеги и фотокритики отмечают узнаваемый стиль Ву Гоюна и хвалят его за готовность ради идеального кадра сутками ждать подходящего света и условий съемки.

При этом Ву Гоюн профессионально занялся фотографией только в 2011 году, когда раньше срока смог позволить себе выйти на пенсию. До этого он более 25 лет работал инженером-гидротехником в центральном и южном Китае, в таких городах, как Тяньцзинь, Сянъян и Шэньчжэнь.

Ву Гоюн принадлежит к поколению китайцев, считавшему велосипед одной из тех четырех статусных вещей, которыми стремился владеть каждый. Тремя другими были швейная машинка, наручные часы и радио.

Первую цифровую камеру Ву Гоюн купил в 2008-м — но, по его собственным словам, тогда он просто пытался делать красивые снимки, не имея никакого представления о принципах фотографии как искусства. Достичь подлинного прогресса и развития собственного стиля ему помогло знакомство с известным по всему миру китайским фотографом Ли Чжэньде, ставшим ментором для бывшего гидротехника.

Серия «Нет мест» после своей публикации в 2018-м принесла Ву Гоюну не только сотни миллионов просмотров в интернете, но и несколько самых престижных национальных фотографических премий: Annual Visual Award, присуждаемую медиаконгломератом Tencent Media, и Excellence Award на Inter Art Center New Documentaries Prize.

По состоянию на конец 2019-го запечатленные Ву Гоюном велосипедные кладбища — уже уходящая натура: после того как китайское правительство обратило внимание на проблему, большая часть кладбищ исчезла.

Minval.az